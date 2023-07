Mauro Icardi ha finalmente chiuso in maniera definitiva il suo capitolo con il Paris Saint-Germain, dopo il trasferimento al Galatasaray per 10 milioni di euro e un triennale da lui firmato. Operazione che, anche se in minima parte, fa sorridere anche Sampdoria e Inter, le cui maglie l'attaccante ha vestito prima di approdare a Parigi. Come evidenzia Calcio e Finanza, entrambe possono così incassare parte del contributo di solidarietà del 5% dovuto ai club che hanno contribuito alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni. Il contributo tiene conto del numero di anni (o una loro porzione) durante i quali il giocatore è stato tesserato per le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e il 23° anno di età. Pertanto, Inter e Sampdoria incasseranno una parte dei 500 mila euro (il 5% di 10 milioni di euro) previsti dal contributo di solidarietà.



LE CIFRE



Inter - 150 mila euro



Sampdoria – 150 mila euro



Barcellona – 125 mila euro



Vecindario – 75 mila euro