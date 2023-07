Mauro Icardi non tornerà in Serie A. L'ex capitano dell'Inter era un'idea di Milan, Juve e Roma, ma alla fine ha scelto di confermarsi ancora di più al Galatasaray, in Turchia, dove di fatto è rinato. Il club turco lo acquisterà dal PSG per 10 milioni di euro e il bomber argentino firmerà per 10 milioni di euro netti a stagione più bonus per i prossimi 3 anni.