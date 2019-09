Mauro Icardi in volo verso Parigi, il Paris Saint-Germain e una nuova avventura in un nuovo campionato. L'ex capitano dell'Inter, in questo ultimo giorno di mercato, ha deciso di fare le valigie e partire, lasciandosi alle spalle quindi i nerazzurri, Milano, la fascia tolta dal braccio, la 9 affidata a Romelu Lukaku. Maurito ha fatto molto parlare di sé da sempre, sia fuori dal campo che in campo. E oggi, in quello che può diventare il suo ultimo giorno da giocatore dell'Inter, il web lo prende di mira.



Da Wanda in versione Gioconda ad Al-Khelaifi già disperato per l'arrivo di Maurito a un Conte esultante, passando per Zhang e Marotta in versione Boldi-De Sica. La notizia di Mauro Icardi che lascia l'Inter fa il giro del mondo pallonaro. E, ovviamente, anche quello dei social...