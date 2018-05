Amauri, ex attaccante della Juventus, parla a RMC Sport el possibile approdo di Icardi in bianconero: "Ho letto qualcosa ma lo trovo difficile. Per Icardi sarà difficile andare dall'Inter alla Juventus. Credo che in bianconero possa arrivare un giocatore come Cavani. L'ho conosciuto quando era piccolo, ora è un super attaccante di livello mondiale. Da tempo Cavani è un pallino della Juventus, può essere la destinazione perfetta per lui: ora aspettiamo le mosse del PSG, che potrebbe fare il colpo Ronaldo. Se cederei Higuain? Vedremo che Mondiale farà".