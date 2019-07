Come riferito dalla rivista Chi, Wanda Nara gradirebbe l'ipotesi Juve per Icardi e avrebbe già parlato con il ds della Juventus Fabio Paratici, chiarendo anche alcuni aspetti relativi alla vita privata e pubblica della coppia e del ruolo della showgirl argentina. Wanda, infatti, per la Juve sarebbe disposta anche a rinunciare al ruolo di opinionista della trasmissione di Canale 5 Tiki-Taka.