Mauro Icardi ha parlato al sito ufficiale del Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino ex Inter ha espresso le proprie sensazioni, allontanando le voci di mercato: "Supercoppa col Lille? Dobbiamo vendicare l'anno scorso, c'è un titolo in palio e dobbiamo fare del nostro meglio per vincere e iniziare bene la stagione. Non abbiamo avuto un buon inizio di campionato, ma tra la finale di Champions League e la ripresa frettolosa del campionato e la mancanza di preparazione è stato più difficile. E abbiamo perso punti che ci sono costati caro in seguito. Quest'anno vogliamo iniziare alla grande".