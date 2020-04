Anche l'Atletico Madrid si è inserito nella corsa per Mauro Icardi con una manovra di disturbo importante nei progetti della Juventus che sta lavorando per portare a Torino l'attaccante argentino. La scelta del giocatore è quella di non farsi riscattare dal PSG e tornare in Italia, ma l'Inter non ha alcuna intenzione di trattenerlo e lo rimetterà sul mercato.