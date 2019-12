Mauro Icardi torna a parlare: lo fa da Parigi, attraverso i canali ufficiali della squadra transalpina. Interrogato su cosa ha imparato nei vari paesi in cui ha giocato, l'ex Inter ha risposto: "A Barcellona ho imparato molto in merito a tecnica e tattica. La filosofia del calcio è molto dura, mi ha aiutato in Italia ad adattarmi e a capire il gioco. Lo stesso vale per i miei movimenti in campo, perchè in Italia non erano abituati a muovermi come facevo io. Tutto ciò ha sviluppato la mia intelligenza calcistica sul campo. Anche la tattica e l'impatto fisico hanno dato vita al giocatore che sono".



Hai da poco battuto il record di Ibrahimovic come più veloce giocatore del PSG a segnare 10 gol: cosa rappresenta per te questo primo record?



"Non lo sapevo, è motivo di orgoglio raggungere questo tipo di traguardi e fare la storia di una squadra come il Paris Saint-Germain. Cerco sempre di essere pronto e di essere una soluzione per i miei compagni con la mia corsa e i miei movimenti, così che possano trovare un giocatore libero in attacco. Sono sempre pronto a muovermi il più veloce possibile appena ricevo palla".



Come hai sviluppato tanto velocemente una così forte intesa con i tuoi compagni di squadra?



"Abbiamo una squadra con tanti giocatori di qualità. La squadra ha sempre il possesso della palla, io provo ad aprire gli spazi. Io provo ad aiutare la squadra più che posso, con o senza palla, creando spazi. Ciò aiuta la squadra a segnare".



Quale consiglio daresti ai giovani calciatori?



"E' molto difficile raggiungere il livello massimo. Il consiglio che do sempre è di lavorare duro e di divertirsi nel giocare a calcio. E qualora un giorno avessero la possibilità di raggiungere il livello massimo, dovranno essere professionali e diventare giocatori e persone responsabili".