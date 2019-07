Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport nel futuro di Mauro Icardi c'è solo la Juventus. Il club bianconero, con il Napoli che ha virato fortemente su Pepé resta l'unico in grado di garantire all'argentino una destinazione gradita ponendosi anche in una posizione di vantaggio sull'Inter che per cedere Icardi chiede ancora 80 milioni che la Juventus non vuole minimamente garantire.