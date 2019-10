Il Paris Saint Germain vince, ancora nel segno di Mauro Icardi. Dopo il gol vittoria nel match di Champions League contro il Galatasaray, l’ex capitano dell’Inter si è ripetuto quest’oggi in campionato, nella sfida di Ligue 1 contro l’Angers. Thomas Tuchel, proprio come in Europa, ha dato fiducia all’argentino dall’inizio per la seconda gara consecutiva e Icardi l’ha ripagata con un gol. A segno alla prima da titolare in Champions, a segno alla prima da titolare in Ligue 1, dove prima di oggi era solo subentrato a gara in corso (alla prima giornata contro lo Strasburgo). Due gol in pochi giorni, la settimana perfetta per Icardi, che vuole lasciarsi alle spalle le difficoltà incontrate con l’Inter nel 2019.







DI MARIA DICE LA VERITÀ - Come in Champions League, Icardi ha segnato un’altra volta a porta praticamente spalancata. Ma i numeri sono fondamentali, a fine anno faranno la differenza anche queste reti quando il PSG dovrà decidere se riscattare o meno l’argentino. Icardi c’è e risponde presente, i problemi fisici sono alle spalle, al PSG si sta ambientando, come testimoniano anche le parole del connazionale Angel Di Maria: “Un mio litigo con Messi per la questione Icardi? E’ sempre la stessa cosa, la stessa cazzata. Queste sono cose incredibili a cui siamo abituati. A volte pensi di dover negare, ma la verità è che è inutile. Da un lato mi fa un po’ ridere, dall’altro mi fa male anche perché ti fa passare per un figlio di p*****a, mentre è il contrario. Icardi si sta integrando con la squadra e la città”, le sue parole a Le Parisien. Un messaggio forte e chiaro.



QUESTIONE RISCATTO - Icardi ha risposto presente in Champions League e anche in Ligue 1, con due gol nelle prime due da titolari. Un segnale importante a Tuchel e in generale a tutto l’ambiente. Icardi segna, il PSG incomincia a riflettere sul riscatto dell’argentino, anche se davanti c’è ancora un’intera stagione. Il club ha un diritto di riscatto per acquistarlo a titolo definitivo dall'Inter per 70 milioni di euro a giugno. L’ultima parola, però, spetterà proprio a Icardi: in caso di no al club francese, tornerà a Milano. C’è tempo per capire quale sarà il futuro dell’argentino, ma i primi messaggi parigini sono forti e chiari. L’Inter osserva e attende, la posizione del club non è cambiata di una virgola: Icardi non rientra nei piani della società e neanche di Conte. Nonostante Maurito abbia già ripreso a fare ciò che gli è sempre riuscito meglio: segnare...