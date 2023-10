Il vizietto del gol Mauro Icardi non lo perderà mai: la nuova stagione è iniziata col botto, l'attaccante del Galatasaray viaggia alla media di un gol a partita e strizza l'occhio all'Italia. Ancora, di nuovo. Maurito ha ancora casa a Milano, in Serie A tornerebbe di corsa e anche a Wanda Nara non dispiacerebbe lasciare la Turchia. La compagna dell'attaccante sarà una nuova concorrente della nuova edizione di Ballando Con Le Stelle, il programma di Milly Carlucci che ripartirà sabato 21 ottobre. Wanda ha già iniziato a provare qualche passo insieme al vincitore della scorsa edizione Pasquale La Rocca, tutto documentato sui social dove continua a pubblicare foto che fanno impazzire i followers.



