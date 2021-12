Mauro, attaccante del, chiude il gossip in un’intervista a Paramount + insieme alla consorte Wanda Nara: “Ho fatto un errore e siamo riusciti a risolverlo, ne abbiamo potuto parlare. Questa sarà l'ultima volta che ne parleremo. L'amore che ho per lei è noto a tutti. Mi sono sposato giovanissimo ed è stato per tutta la vita, sono molto all'antica. Sono stati giorni tristi, tutto quello che è successo questo mese l'abbiamo risolto insieme. Si è già parlato di tutto, non parliamone più”.