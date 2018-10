In vista del primo derby stagionale contro il Milan, l'attaccante e capitano dell'Interha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Ecco i passaggi salienti ripresi da fcinternews.it: "C'è un po' d'attesa, dopo il grande periodo prima della sosta non volevamo che si fermasse il campionato. Ma siamo in grado di affrontare la gara nel migliore dei modi"."E' la gara che si aspetta di più in città. Poi sono tre punti se si vince, ma la cosa importante è giocare una grande partita e dare continuità a ciò che abbiamo fatto. Se vinciamo, poi, dopo si lavora meglio"."Ha grandi giocatori, con esperienza e che giocano da tanto in Serie A."."Non penso sia una rivalità. Lui ha fatto una grandissima carriera, è un grandissimo attaccante. Le regole del gioco ci mettono a confronto, ma io sono tranquillo; cerco di dare il meglio di me"."Sì, sono gare difficili ma possiamo giocarcela e fare grandi prestazioni. Non so dire se ci dirà dove arriveremo, ma se vinceremo potremo andare avanti nel migliore dei modi"."Giochiamo per questo, vogliamo vincere per lavoro ma anche per dare grandi soddisfazioni ai tifosi"."Non lo so dire, so solo che l'Inter ha grandissimi giocatori che stanno migliorando. Sono arrivati tanti giocatori nuovi che si sono inseriti bene e questa cosa migliorerà. La Juve ha vinto negli ultimi anni e hanno già una base, questa è la parte forte"."Cerco di migliorare sempre, di aiutare in campo dando quello che posso. Si cerca sempre di migliorare sempre, di trovare soluzioni che aiutino la squadra. Poi il contributo lo do coi gol"."Questa è una cosa che han messo in giro, non mi tocca. Sono 7-8 anni che gioco in A e sono così, la cosa non cambierà il mio modo di pensare. Ascolto le critiche, cerco di trovare cose che mi possono aiutare. Ma l'Icardi che ha giocato in Serie A è questo"."Decide il mister. Lui si sta trovando bene, gli ho dato una mano; se giocheremo insieme faremo bene perché ha qualità ed esperienza pur essendo giovane. Alla fine si cerca di aiutare la squadra, di entrare nel miglior sistema"."Bene, ci troviamo bene. E' forte e giocare con gente forte è facile. In carriera ha mostrato le sue forze, la sua qualità col pallone. Miglioreremo ancora di più"."Io penso partita dopo partita, ora c'è il derby e sono tranquillo per questa gara; poi arriveranno le altre. Abbiamo fatto un grande inizio in Champions, queste due vittorie ci danno un buon vantaggio per la gara di mercoledì. Possiamo fargli male, come ha fatto la Roma l'anno scorso o piccoli club in Spagna. Bisogna arrivare nelle migliori condizioni possibili e fare bene come squadra"."Sarebbe un sogno poter ripetere quello che hanno fatto nel 2010, ma penso che la cosa non c'è nella nostra testa. Bisogna fare sempre bene e il premio arriva. Quell'anno fu il Triplete, ma non penso che i giocatori dicevano di voler vincere le tre coppe: hanno fatto bene e ricevuto il premio che meritavano"."Sono contento. Ci sono stati contatti ma ho deciso di rimanere qui anche per il bene della mia famiglia. Questa è casa mia, non potevo andare via. Avevo il sogno di giocare in Champions e l'ho raggiunto"."Non so se arriverà prima di Natale, cercheremo di trovare un accordo"."Mi piacerebbe vincere qualcosa con l'Inter, se si fanno bene le cose il premio può arrivare".