Wanda Nara furiosa. La moglie e agente di Mauro Icardi non ha preso bene che il documento redatto dal suo avvocato, Giuseppe Di Carlo, sia finito sul web ieri ed è andata su tutte le furie. Wanda sostiene che Icardi non abbia fatto causa all’Inter per soldi, ma per essere reintegrato e svolgere gli allenamenti per intero con Antonio Conte, parte tattica e partitelle incluse. La linea dell’avvocato degli Icardi è chiara: “La richiesta di risarcimento è una conseguenza necessaria dell’atto. Non fa parte di un’iniziativa personale del giocatore”. Aspettando la decisione del collegio arbitrale, mancano due giorni al termine del mercato e Icardi è ancora all’Inter.





L'ACCUSA - Non convocato per la sfida contro il Cagliari in programma oggi, l’ex capitano argentino aspetta di conoscere il suo futuro. Come riportato dal Corriere della Sera, Wanda accusa l’Inter di far naufragare tutte le trattative. La Juve da tempo ha iniziato a trattare con Wanda e vorrebbe il giocatore, in scadenza a giugno 2021, in prestito con obbligo di riscatto. L’Inter però resta ferma sulla propria volontà: è disposta a cederlo ai bianconeri solo in cambio di Paulo Dybala. Dopo i rifiuti di Icardi a Roma, Napoli e Monaco, restano in piedi le piste Atletico Madrid e PSG, anche se al momento non si registrano passi in avanti. È spuntato anche il Barcellona in prestito dopo le difficoltà incontrate a trattare col PSG per Neymar, ma al momento è solo un'ipotesi.