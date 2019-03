Mauro Icardi sarà l'assente illustre del derby di stasera, una partita che non contava così tanto da diverso tempo. All'andata era stato lui a risolvere la sfida con un Milan lanciatissimo nelle ultime settimane e che ha davanti a sé la possibilità di blindare il proprio piazzamento Champions e contestualmente rendere più complicato il raggiungimento dell'unico obiettivo stagionale rimasto ai nerazzurri. Sarà anche per questo motivo che da più parti si invoca l'intervento presidenziale, il tanto agognato incontro tra l'ex capitano ammutinato e Steven Zhang, l'unica figura dirigenziale con cui il clan dell'argentino ha sempre mantenuto un rapporto all'insegna della serenità. Ma i segnali filtrati nelle ultime ore non lasciano pensare a una risoluzione del caso di così semplice lettura.



LA SCELTA DI ZHANG - Fin dall'inizio, è stato soprattutto Icardi a richiedere, quasi a pretendere un approccio con l'uomo chiamato a dirigere il club prima ancora dell'avvento di Beppe Marotta, che ad oggi rimane però il vero attore protagonista nella vicenda sul fronte societario, con l'avvocato Nicoletti a rivestire invece il ruolo di mediatore e di rappresentante della controparte in una trattativa fatta di delicatissimi equilibri e in cui nessuno per il momento si è smosso dalla propria posizione. Ed è un fatto tutt'altro che secondario che sino a questo momento Zhang jr abbia evitato ogni contatto con l'ex capitano per non delegittimare la figura del nuovo amministratore delegato, di Spalletti e di sconfessare più in generale la linea della fermezza intrapresa da tutta l'Inter. DERBY DECISIVO? - Dopo il derby della verità di stasera ci saranno due settimane di sosta, un periodo nel quale non si può escludere che, anche a seconda di quello che sarà l'esito del match contro il Milan, le parti possano fare un tentativo più deciso per venirsi incontro e rimettere nel motore un giocatore la cui assenza sta pesando tantissimo sotto l'aspetto tecnico. E qui potrebbe entrare in scena proprio Steven Zhang, mosso dal timore di vedere messa a repentaglio una qualificazione alla prossima Champions League vitale per le casse dell'Inter. Una situazione da vivere alla giornata e il cui protrarsi sta alimentando una tensione sempre più palpabile in tutte le componenti nerazzurre, dilaniate da una guerra intestina che a fine stagione può lasciare tante vittime sul campo.