"Ora con l'Inter dobbiamo cercare di andare avanti e fare grandi cose: l'ho sempre detto, voglio fare bene con l'Inter, spero di vincere qualcosa di importante dopo aver centrato due titoli di capocannoniere". Parola di Mauro Icardi a Sky Sport: "Andare via? Ho sempre dimostrato il mio amore per l'Inter e per la gente nerazzurra, ringrazio Ausilio, Gardini e il presidente (Steven Zhang ndr) che so che mi vogliono tenere qua".



Battuta finale su Juve-Inter: "Dybala è un amico, ci siamo fatti due risate quando ci siamo visti prima. Venerdì sarà una grande sfida".