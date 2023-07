Il miglior bomber d’Europa del 2023 ha già cambiato squadra, è costato solo 10 milioni e in Italia lo conosciamo bene. È Mauro Icardi che sta per diventare un giocatore del Galatasaray a titolo definitivo. L’argentino è ancora del Psg – è in Francia dal 2020 - ma, dopo il prestito in Turchia, si sta accordando per restare a Istanbul fino al 2026. I turchi lo hanno convinto con 10 milioni di euro netti a stagione più bonus, lui invece questo accordo se l’è meritato in campo. In 24 gare, ha segnato 22 gol e fornito 7 assist, vincendo la Super Lig turca.



Una grande annata con un’accelerazione nel 2023. Da gennaio ad oggi, l’ex Inter è il miglior marcatore dei campionati europei. Meglio di lui ha fatto solo German Cano con il Fluminense, 19 gol nel campionato brasiliano. In Europa invece il re è Maurito: davanti ai bomber di Premier, Liga e Serie A, c’è lui. Ecco la classifica di chi ha segnato di più nei massimi campionati.