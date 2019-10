Il mese di ottobre è stato sicuramente quello della rinascita per. L'attaccante di proprietà, ma in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain ha incantato sia in Ligue 1 che in Champions League trovando gol a raffica ( 7 in 7 partite, miglior debuttante nella storia dei parigini ) e continuità di rendimento come pochi altri in giro per l'Europa. Anzi, come nessun altro perché come riportato dalnel mese di ottobre il bomber Argentino è primo in assoluto per produzione di gioco ed efficienza in campo.Con un valore di 92,si piazza al primissimo posto della graduatoria mensile staccando di 2 puntiche con la Lazio ha ottenuto 90 punti. Terzo e quarto posto perdel Chelsea (89,3) edel Manchester City (87,3). Fuori dalla top ten ci sono invece gli attaccanti dell'Inter(82,7) e(72,3) rispettivamente in 11esima e 74esima posizione scavalcati in top 10 dadel Bologna (/° con 84.3) e Federico(8° con 84).