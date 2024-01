Icardi e la clausola di Wanda anti-tradimento: la cifra è folle

Tradimento? Meglio di no. E' quello che deve aver pensato Mauro Icardi, che secondo quanto scrive Revista Noticias, in caso di infedeltà rischia grosso. Dopo le numerose voci di separazione, smentite da entrambe le parti, ecco un accordo anti-infedeltà imposto dallo stesso studio legale di Nara: se Icardi volesse tradirla, gli costerebbe una cifra di circa 100 milioni di dollari. Wanda ha intenzione di mostrare il suo amore per Mauro Icardi, prendere le distanze da L-Gante, vedere tutti i suoi figli, continuare le cure con il suo medico di famiglia Miguel Pavlovsky e pianificare i passi da seguire.