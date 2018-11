, ma al momento lo ha fatto solo una volta dall'inizio. In quella che finora è stata una delle due sconfitte della sua Inter in campionato: alla prima, nella trasferta sul campo del Sassuolo. Quella domenica 19 agosto, complice l’assenza di Radja Nainggolan per infortunio,Prova opaca di entrambi, con Lautaro sostituito al 69’., ma in campo con lui non c’era Icardi, capocannoniere dei nerazzurri con 6 gol in 8 partite di campionato sin qui.- Dopo le due punte col Sassuolo e la difesa a tre col Torino,fino alle ultime due sfide contro Lazio e Genoa in cui mancava Radja Nainggolan e l’allenatore nerazzurro ha optato per il 4-3-3. In Champions League contro il Barcellona Spalletti ha ritrovato il belga ed è tornato al 4-2-3-1., nei 5 minuti più recupero in cui Spalletti l’ha schierato per un esausto Marcelo Brozovic. Contro l’Atalanta,. Spazio a uno tra Joao Mario e Borja Valero dall’inizio, alle spalle di Mauro Icardi in caso di 4-2-3-1 o da mezzala in un 4-3-3.- La stoffa e l’impatto di Lautaro hanno però stimolato la curiosità dell’intero ambiente nerazzurro, che, grandi amici fuori dal campo. Più coppia nella vita privata che sul terreno di gioco per ora. Sia chiaro, in partita, perché in allenamento i due sono spesso e volentieri uno accanto all’altro. A tal proposito Spalletti fa spallucce, spiega come disponga di altri calciatori altrettanto bravi e, lasciando intendere come i due non per forza giocheranno insieme. “Il suo collega diceva che Lautaro e Icardi devono giocare insieme, lo ha detto in un'altra maniera ma voleva dire quello --. Essendo una squadra di alta classifica abbiamo imparato che necessitiamo di un gruppo di calciatori forti.per il livello attuale e probabilmente il suo collega la prossima volta mi chiederebbe perché non giocano tutti e quattro. Siamo dentro una situazione pensata e organizzata”. I tifosi si augurano che talento ed equilibrio possano coesistere, aspettano Lautaro in campo con Icardi dall’inizio., ma non è da escludere che possa trovare la giusta formula per farli coesistere durante il proseguo della stagione…@AleCosattini