Mamma, agente, moglie, modella e artista. Wanda Nara si presenta così su Instagram, dove questa settimana lei e Mauro Icardi hanno pubblicato una serie di foto hot. In cui l'attaccante argentino dell'Inter si mostra nudo, coperto solo dai tatuaggi sulla propria pelle. Il servizio fotografico è stato un successo, visto che le immagini in questione hanno già totalizzato quasi 30 milioni di visualizzazioni. Ma sull'altro lato della medaglia ci sono le critiche di tanti tifosi interisti e l'imbarazzo del club. Che aveva chiesto a Icardi e a Wanda di tenere un profilo basso...



La Curva Nord ribadisce la propria opinione in merito attraverso un comunicato: "Le tante occasioni mancate per riconciliarsi con spogliatoio e curva sono abbondante testimonianza del fatto che, per il bene comune, un giocatore con quel tipo di superficialità caratteriale non può esser parte del futuro dell'Inter. Lo abbiamo cercato di spiegare in tutte le lingue, nessuno mette in discussione le qualità tecniche e sportive del numero 9 ma il problema è e sarà sempre quello legato al suo profilo mentale ed all'atteggiamento nei confronti del gruppo che non può e non potrà mai cambiare. Adesso persino il più letto quotidiano sportivo nazionale, a mezzo di uno psicologo, conferma quanto stiamo asserendo da mesi. Se pure i media, che da sempre non han certo dimostrato simpatia per la Nord, riconoscono quanto certi personaggi possano esser lesivi all'interno di un gruppo, ci auguriamo che anche gli 'estimatori gratuiti' di chi non fa il bene dell'Inter comincino ad aprire gli occhi". ​ CLICCA SULLA GALLERY PER LE FOTO HOT DI MAURO ICARDI E WANDA NARA