Mauro Icardi, attaccante del PSG, svela in un'intervista concessa al sito del club parigino come è nata la sua esultanza: "La mia esultanza è nata quando ho realizzato il mio primo gol come professionista, è stato il primo istinto che mi è venuto per ascoltare i tifosi e l’ho mantenuto”. L'argentino si riferisce alla sfida tra Juve Stabia e Sampdoria del 12 maggio 2012.