Mauro Icardi si aggrega al gruppo degli "indesiderati" del Paris Saint-Germain. L'attaccante argentino (classe 1993 ex Inter e Sampdoria) si è allenato a parte oggi pomeriggio agli ordini del preparatore Regis Beunardeau. Sotto contratto fino a giugno 2024, Icardi è il sogno del Monza neo-promosso in Serie A per la prima volta nella storia: sarebbe la ciliegina sulla torta di un grande mercato condotto da Galliani.