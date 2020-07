Intervistato dai canali ufficiali del Paris Saint Germain, l'attaccante oggi di proprietà del club parigino, Mauro Icardi ha parlato della scelta di accettare il riscatto e dire addio definitivamente all'Inter. L'attaccante argentino non ha perso occasione anche per lanciare una frecciata al club nerazzurro.



PASSO AVANTI - "Ho 27 anni, ho trascorso molto tempo in Italia. È stato importante per me fare un grande passo nella mia carriera".



VINCERE TITOLI - "Volevo venire in un club come il Psg per vincere titoli e giocare ai massimi livelli. Questo è ciò che mi ha fatto desiderare di cambiare e progredire nella mia carriera".