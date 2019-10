Doppietta nell'ultima sfida di Champions contro il Bruges, Mauro Icardi sta conquistando sempre più il PSG. L'attaccante argentino, in prestito dall'Inter (diritto di riscatto a 70 milioni di euro), parla così del proprio futuro in zona mista al termine del match: "Io il nuovo Matador? Il Matador c'e già ed è Edi (Cavani, ndr)! Sono venuto qui con i miei obiettivi e provo a dare il massimo per la squadra. Abbiamo un ottimo rapporto tutti e due. Sono molto felice di essere a Parigi, vedremo cosa succederà a fine stagione".