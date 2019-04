È tornato titolare e ha lasciato la sua firma nel 4-0 con cui l’Inter ha battuto il Genoa a Marassi. Poi, Mauro Icardi ha celebrato su Instagram il suo rientro postando, tra le altre, una foto in cui abbraccia Ivan Perisic, uno della cosiddetta "fazione croata" con cui sarebbero nati i dissapori che hanno portato alla lunga esclusione di Maurito dalla rosa. Gli analisti Snai colgono i segnali lanciati dall’argentino e puntano sulla sua conferma in nerazzurro: nella scommessa sulla squadra di Icardi nella prossima stagione l’Inter è l’opzione favorita, a 2,50. Quello di ieri, comunque, è stato solo un altro piccolo passo di avvicinamento, motivo per cui i bookmaker tengono ancora aperte le piste di cui si è parlato nelle scorse settimane: la Juve resta la prima alternativa a 3,50, a 6,50 si gioca il trasferimento al Real Madrid. Il Napoli, che sembra sulle tracce dell'argentino dalla scorsa estate, è in lavagna a 10.