Fra Mauro Icardi e Wanda Nara le cose si complicano sempre di più perché, con la separazione in atto, le reciproche accuse e i 5 figli di mezzo, i due non si stanno lesinando stoccate e frecciate. E con un rapporto così incrinato a livello personale, anche quello lavorativa non poteva che risentirne al punto che, riportano i media turchi, Icardi ha deciso di licenziare Wanda dal suo ruolo di procuratrice.



CAOS ATTORNO ALLA PRCOURA - Le foto allo sbarco a Istanbul di fine estate sono un lontano ricordo, ma cosa sta realmente accadendo? Secondo quanto appreso da Calciomercato.com da parte di Maurito non trovano conferma le dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda riportate dalla stampa turca, nè un'effettiva separazione già consumata anche per il ruolo di agente. Il caos è però tutt'altro che calmo. In ballo, infatti, non c'è soltanto la possibilità di Icardi di staccarsi da Wanda Nara come rappresentante, ma anche contratti e introiti che porteranno i due, nel caso, ad un nuovo livello di tensione legale. Quello che è certo è invece che, se davvero Icardi dovesse liberarsi dell'ormai ex-moglie, ci sarà la fila per accaparrarsi un giocatore che, fra una stagione, potrà firmare a parametro zero il suo ultimo e più importante contratto della carriera.