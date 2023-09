Mauro Icardi è tornato a Istanbul, dove è stato decisivo nella scorsa stagione per la conquista del titolo del Galatasaray: "Ho avuto l'opportunità di tornare al Galatasaray e dimostrare ancora una volta quello che ho sempre fatto. Sto cercando nuovi obiettivi per me stesso. Francamente sono arrivato in un club dove mi sono sentito molto bene fin dal primo momento. Alcuni giocatori hanno un talento speciale, il mio è quello di fare gol. Il gol che ho segnato contro il Molde per me è stato importante perché era il mio 200esimo in carriera. È stato bellissimo segnare in Champions League. Non dimenticherò mai questo traguardo per la sua bellezza e significato".