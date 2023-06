. Il bomber che macinava gol su gol in Serie A – con la maglia dell’Inter – è risorto in Turchia, con la maglia della Galatasaray. Vero trascinatore della formazione turca – con 23 gol e 8 assist in 25 presenze stagionali totali – il centravanti argentino ha ritrovato la sua dimensione di prolifico bomber, traghettando il Gala al 23 titolo nazionale – record – della sua storia.Un piccolo indizio sul suo futuro l’ha già dato la moglie – nonché agente - Wanda Nara che sui social, attraverso una storia sul suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio che ha il sapore di un addio annunciato: "Mi congratulo con tutti i tifosi del Galatasaray. Oggi festeggiamo con voi, il nostro sogno diventa realtà.Mi sento parte di questa grande famiglia, conoscevo Mauro e sapevo fin dal primo giorno che avrebbe alzato questo trofeo. Ricordo molto bene il giorno in cui l'ho convinto, a Parigi".D’altronde, seppur il presidente Dursun Ozbek, lo scorso novembre, non abbia nascosto la possibilità di provare a strappare un accordo definitivo con il PSG,E se il lauto contratto ancora fa gola alle casse dell’argentino – e lo stesso club parigino sia alla ricerca di un nuovo numero 9 – è chiaro che Icardi abbia una voglia assurda di proseguire il suo percorso di rinascita, uscendo dalla prigione nella quale era finito sotto l’ombra della Tour de Eiffel.- un'opzione non gradita alla dirigenza parigina, visti i 15 milioni da versare all'Inter in caso di cessione nel massimo campionato italiano -.– nel caso in cui Milik e Kean non venissero confermati in rosa, a cui si aggiunge il futuro in bilico di Vlahovic –– che resta sullo sfondo e può ipotizzare un contatto come opzione low cost se non si dovesse arrivare ad altri profili come Arnautovic –– con un Abraham sul piede di partenza in caso di permanenza di Mourinho –