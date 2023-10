Mauro Icardi di nuovo all'Inter? La scorsa estate, secondo Tuttosport, questa ipotesi c'è stata. L'attaccante prima di rifirmare con il Galatasaray, una volta tornato al PSG, aveva chiesto al proprio entourage di riportarlo nella Milano interista, perché lui, vuoi o non vuoi, si dice ancora innamorato dei nerazzurri. In un'estate in cui Milan, Juve e Roma hanno pensato a lui, un messaggio d'amore che è rimasto inascoltato.