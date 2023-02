Hanno fatto discutere e stanno facendo agitare il mercato le parole concesse da Wanda Nara a Belve sul suo più o meno ex-marito Mauro Icardi di cui è ancora ufficialmente la procuratrice. La possibilità di rivedere Maurito in Italia l'abbiamo raccontata da tempo, con il giocatore che si sta concentrando sul campo, ma che a fine anno dovrà comunque decidere che futuro intraprendere, sempre lontano dal PSG.



C'è un dettaglio che favorirebbe il ritorno in Italia, con Roma e Milan che seppur non convinte al 100% e non considerandolo prioritario, non escludono la possibilità di affondare comunque il colpo sull'ex-Inter. Si tratta del Decreto Crescita che favorirebbe un rientro a cifre abbordabili dal punto di vista salariale per quello che riguarda il suo stipendio.