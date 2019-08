Sarà che lei è abituata ad avere una certa cassa di risonanza, mentre lui rimane comunque un uomo di calcio, nonostante non sia per niente ostile ai social, anzi... Sta di fatto che, secondo l'edizione odierna de la Repubblica, Wanda Nara e Mauro Icardi avrebbero reagito diversamente alla notizia che vorrebbe lei incinta per la sesta volta.



"Si riposa con la famiglia nella casa sul lago di Como e vive con fastidio le voci sulla presunta gravidanza della moglie Wanda. Lei ne ride, non conferma e continua ad alimentare il mistero da quando un settimanale di gossip pubblicò una sua foto con pancino sospetto. Lui non ne ride per niente e la considera un’invasione della privacy familiare.