Intervenuto a 'Radio Anch'io Sport' su Radio Rai, il tecnico dell'Empoli Aurelio Andreazzoli difende il collega Luciano Spalletti sul caso Icardi-Inter: "Io ho cominciato con Spalletti a Udine due anni prima e poi siamo andati alla Roma. Andare a frugare in casa d'altri a me non piace tanto. Sono giudizi dall'esterno. So come funziona dall'interno, quel che emerge fuori non sempre rappresenta esattamente quelle che sono le problematiche dentro la squadra. Un allenatore ha principalmente il compito di confrontarsi con la squadra, deve farlo anche col mondo esterno ma principalmente coi calciatori. In spogliatoio ci sono dinamiche e l'allenatore sa quali sono le problematiche. Se prende delle decisioni non lo fa per masochismo, ma per l'interesse della squadra, anche se al mondo esterno sembrano pesanti, forzate. A volte puoi far finta di non vedere ma è una gestione che riguarda solo l'allenatore. Specialmente in spogliatoi importanti non sei solo a contatto con degli atleti ma con delle aziende che hanno interessi personali".