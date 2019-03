Tra Icardi e l’Inter ancora nulla di fatto, la fumata bianca non è arrivata neanche oggi nonostante l’ennesimo incontro. Le parti si sono riaggiornate nel tardo pomeriggio e la distanza rimane, anche se dalla società di corso Vittorio Emanuele lasciano filtrare ottimismo per il futuro, esattamente come accade in occasione dell’incontro di mercoledì, quando si palesò a sorpresa l’avvocato Nicoletti.



Con la squalifica di Lautaro Martinez e le non ottimali condizioni di Keita, vicino al rientro ma ancora lontano dalla forma migliore, i nerazzurri speravano di avere a disposizione Icardi per la sfida di ritorno contro l’Eintracht Francoforte di giovedì prossimo in Europa League, ma l’incontro di oggi al momento rende minime questa possibilità.



L’Inter e Icardi proseguono nella trattativa di riavvicinamento, ma per la stretta di mano definitiva è il rientro in campo del calciatore serviranno altri incontri. Segno evidente di come ci siano ancora delle questioni da sistemare, come ad esempio il rapporto tra il calciatore e l'allenatore Luciano Spalletti.