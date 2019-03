Il processo di ritorno in squadra ha toccato una tappa importante ieri, quando Mauro Icardi è sceso in campo per allenarsi insieme ai compagni. Tra l’argentino e l’Inter prosegue la riconciliazione, e anche se non è certa la presenza dell’attaccante tra i convocati per la partita contro la Lazio, l’ottimismo dei bookmaker cresce. Eloquente il segnale lanciato da Snai, dove nelle scommesse sui marcatori per la partita di domenica sera Icardi è presente ed è anche in prima linea: il gol liberatorio a San Siro, riferisce Agipronews, è offerto a 3,50, testa a testa con Ciro Immobile, favorito a 3 volte la posta. I betting analyst confermano le previsioni anche per la prossima stagione: Icardi ancora all’Inter pagherebbe 2,50, Juventus e Real Madrid seguono a 3,50 e 6,50