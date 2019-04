La Gazzetta dello Sport analizza la serata di Mauro Icardi, ieri tornato titolare con la maglia dell'Inter dopo una lunga assenza.



“Dalla fascia tolta alla notte di Genova sembra passata una vita. In mezzo è successo tutto e di tutto. Ora Mauro è di nuovo uno da Inter, anche senza i gradi. Tregua fino a fine maggio, per il bene nerazzurro e della coppa più ricca da riconquistare. Con Marotta che prima della partita dice: «Dal punto di vista della professionalità Mauro l’ho visto bene, ora dobbiamo metterci tutto alle spalle e guardare al futuro con ottimismo. Dobbiamo essere squadra e vincere, senza cultura degli alibi». Icardi stavolta ha gli occhi di tutti addosso. Prima l’arrivo al Ferraris e l’ingresso in solitaria nello stadio. Poi il riscaldamento cominciato con D’Ambrosio e i primi insulti gridati dagli ultrà nerazzurri e replicati dalla curva genoana. Ecco l’ingresso in campo da giocatore «qualunque», guardando da lontano il suo capitano Handanovic in quelli che erano i suoi panni. Poi il primo passaggio che arriva da Nainggolan. Il segno di intesa con Perisic dopo un cross sballato dal croato. Sono le istantanee di una notte da ricordare“.