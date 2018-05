Il nuovo contratto di Mauro Icardi sarà un argomento caldissimo nelle prossime settimane, ma intanto la conquista del quarto posto e il centesimo gol segnato con la maglia dell'Inter rendono ottimisti i bookmaker sul futuro dell'argentino in nerazzurro. All'indomani della vittoria decisiva sulla Lazio, le intenzioni del giocatore e della società è di continuare insieme e sul tabellone Snai la strada per il rinnovo si fa in discesa, a 1,50. Più lontana la pista che porta al Real Madrid, seconda opzione in tabellone a 10 volte la posta. Il sorriso finale in campionato allontana anche le ombre di Chelsea e Paris Saint Germain, entrambi a 10 volte la posta