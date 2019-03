L'armistizio lo ha fatto tornare ad allenarsi coi compagni per questo finale di stagione, ma a giugno Mauro Icardi dirà probabilmente addio all'Inter. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i discorsi per il rinnovo del contratto in scadenza 2021 sono bloccati e la sensazione è che la prossima estate Maurito sarà messo in vendita, aspettando offerte da Real Madrid o, magari, Juventus.