L'Inter lavora per trovare l'accordo economico con Mauro Icardi e la Gazzetta dello Sport spiega come le parti abbiano riposto le armi.



“La società e il capitano nerazzurro, uniti dalla volontà di proseguire insieme, ma a tratti divisi dal modo di arrivarci e di convivere, ieri si sono scambiati stoccate (partite da Maurito) e poi hanno riposto le armi per provare a trovare l’intesa. Decisive le parole della dirigenza, al termine di un vertice in sede tra il presidente Steven Zhang, appena rientrato dalla Cina, l’ad per area sportiva Beppe Marotta, il ds Piero Ausilio e il c.f.o.o. Giovanni Gardini“.