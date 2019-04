Lo sfogo di Luciano Spalletti al termine di Inter-Lazio lascia aperta più che mai la questione Icardi: dopo il ritorno in gruppo, la mancata convocazione per la partita con i biancocelesti e le parole dell’allenatore allontanano nuovamente l’attaccante dal club. Le ripercussioni sono evidenti anche nelle quote Snai, dove il cambio di squadra di Maurito al termine della stagione si gioca a 1,45, mentre un altro anno in nerazzurro è offerto a 2,50.