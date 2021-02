Mauro Icardi e la Juventus: una voce che si rincorre da anni. Già prima di approdare al Paris Saint Germain l’ex attaccante dell’Inter era corteggiato dai bianconeri, ma ora il momento potrebbe essere propizio. A stuzzicare la fantasia c’è anche la quota sul passaggio alla Juventus dell’argentino, in calo, come riporta Agipronews, da 5,00 a 3,50. Un indizio sicuramente importante in vista del mercato estivo, ma attenzione ad uno scenario che avrebbe del clamoroso: l’acquisto di Icardi da parte del Milan. Un eventuale rientro a Milano, sponda rossonera, dell’argentino si gioca a 6,00.