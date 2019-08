Il caso Lukaku ha acceso la miccia nei rapporti tra Juve e Inter. In casa nerazzurra, una delle priorità è risolvere la grana Icardi. Sull'argentino si sono già mosse Roma e Napoli, mentre i bianconeri aspettano in attesa di novità sul fronte cessioni. L'edizione odierna del Corriere dello Sport, però, spiega come l'Inter potrebbe fissare un prezzo del cartellino per la Juventus più alto rispetto a Napoli e Roma. I nerazzurri, eventualmente, potrebbero accettare solo a fronte di un'offerta da 80-90 milioni o l'inserimento di Dybala nella trattativa.