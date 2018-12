Mauro Icardi, premiato con la Miglior performance dell'anno nel corso dei Gazzetta Awards ha parlato sul palco delle prossime partite del club nerazzurro fra cui spicca il derby d'Italia contro la Juve.



IL GOL AL MILAN - "Il gol nel derby? L’ho sentito tanto, è uno dei più pesanti che ho segnato".



SENZA PAURA A TORINO - "Con la Juventus non firmerei per un pareggio. Ogni sportivo deve pensare a vincere, andiamo lì senza paura a giocarcela".



VITA A CASA - "Tra le mura domestiche non sto mai fermo non mi piace stare con le mani in mano, mi diverto a fare tanti lavoretti, sistemare le cose che non funzionano".



WANDA - "Lei merita un dieci. Perché lei mi toglie tutti i pensieri. È brava a parlare con voi giornalisti, è capace di andare in tv e tenere la scena, è bravissima sui social e mi aiuta a curare anche i miei profili".