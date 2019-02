L'edizione odierna de la Repubblica, parla del caso Icardi e spiega come l'Inter potrebbe trattare il rinnovo del contratto abbassando l'attuale clausola rescissoria da 110 milioni di euro a 80 milioni di euro.



“Ora che la trattativa per il rinnovo è contraddetta dalla battaglia sui social e in tv ( « inoltreremo la proposta, è un impegno con Wanda, ma non sappiamo quale sarà la risposta » , spiega l’ad Marotta), rimane un solo compromesso teorico: l’abbassamento della clausola di rescissione dai 110 milioni di euro attuali a 80, per porre un limite al doppio paradosso di una squadra priva del suo calciatore più forte nei mesi cruciali per la qualificazione alla Champions e per l’Europa League, e di un campione di 26 anni che si sta bruciando la carriera. Ma il club dovrebbe accettare pubblicamente di svendere il proprio goleador e lui di essere stato deprezzato di oltre il 25% in un anno per gli effetti del braccio di ferro”.