. Aumenta di giorno in giorno, perché l'Inter ha fatto capire chiaramente all'argentino che non conta su di lui e si augura chein merito all'operazione da circa, senza escludere l'eventualità di uno sconto. I rapporti tra l'Inter e il PSG sono buonissimi, ma: la scelta finale sarà fatta presto a prescindere, lo stesso Mauro è in attesa, di certo. Le sensazioni sono positive ma in un affare così non bastano, i dirigenti dell'Inter lo sanno bene.- Intanto lagiorno dopo giorno. Lo fa tramite i contatti con l'entourage del giocatore così come grazie ai rapporti con la dirigenza del PSG: oggi La Stampa ha raccontato di, in questo caso proprio la Juve. Un'eventualità che è stata compresa nei dialoghi tra Inter e Paris alla fine dello scorso agosto, quando si è impostata l'operazione per l'attaccante argentino. Non è un problema particolare né un ostacolo; di certo, l', la decisione sarà del Psg che gradirebbe contropartite tecniche nell'affare. Ma è un passaggio successivo: prima di tutto, Suning aspetta certezze sueppure ancora non esercitato. Poi si ragionerà tra Juve e Paris Saint-Germain, Paratici è vigile e in attesa. E il mese di maggio sarà determinante.