Maurosi sono riappacificati. Questa la lettera che Maurito ha inviato alla showgirl argentina e che, secondo i media sudamericani, è stata decisiva per il riavvicinarsi: "Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità. Non ti ho mai mentito o inventato nulla, ho solo fatto uno stupido errore. Stai facendo anche tu un grosso errore e non te ne rendi conto. Tutto quello che vuoi è il divorzio. Sono una brava persona e mi sono dato completamente a te. Tu lo sai e tutti lo sanno. Sono un grande padre e un grande patrigno, do la vita per i miei figli, per renderli felici. Io sono tutto questo e nessuno ha bisogno di dirlo.È sufficiente che io lo sappia. Come risultato di tutto questo ti dico che non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi, il tuo prendermi per il culo come fai sempre. Tutto questo e molto di più.. Spero che, con tutte le cose materiali, sarai felice. Questo è già in tuo potere.Ora vuoi cazzeggiare, vuoi scrivere ad altri uomini... Spero che il prossimo calciatore sia l'1% di quello che ero io con te. Hai rovinato tutto per una chat di merda che non significava nulla per me. Sei cieca e non riesci a vedere oltre il telefono. Badi solo alle stronzate e mandi cose alla stampa. Non me lo sarei mai aspettato da te, ma io sono realista e so che la gente cambia. Grazie per tutto quello che siamo stati. Grazie per le due figlie che mi hai dato. Grazie per avermi dato il sostegno di cui avevo bisogno e scusami per essere stata la merda che ero e aver perso tutto a causa di un errore. Spero che tu sia felice, te lo meriti, e se non al mio fianco, spero che tu trovi un posto per essere felice".