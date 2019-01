Luciano Spalletti si aspettava che la coppia Icardi-Lautaro non avrebbe portato i suoi frutti. Ad ammetterlo è stato lo stesso tecnico, ecco quanto scrive a riguardo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.



“E a nulla è servita l’accoppiata con Lautaro, che Spalletti ha messo in campo forse senza crederci fino in fondo, se è vero che dopo la partita ha commentato: «Hanno fatto anche benino. Ma nel secondo tempo siamo stati prevedibili. Io però me l’aspettavo. Io almeno... l’ho sempre detto che se quei due giocano insieme, vuol dire che Icardi deve spostarsi un po’ e nelle ripartenze degli avversari devi esser pronto a coprire gli spazi»”.