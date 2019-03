Melissa Satta, tifosa del Milan, opinionista tv ed ex di Kevin Prince Boateng, parla a la Gazzetta dello Sport di Wanda Nara, moglie-procuratrice di Icardi: "Lui è fortissimo, ma sta mettendo in difficoltà la squadra. Tutto questo parlare non fa mai bene. Mogli e calcio? Io parlavo di calcio anche prima di conoscere Kevin e non ho mai parlato per lui. E non mi piace chi lo fa. Se poi sei la procuratrice di tuo marito è legittimo che parli, ma se vuoi fare anche la showgirl i misunderstanding sono quasi inevitabili. Per la cronaca, io torno a giocare. Rispolvero gli scarpini per un torneo di calcetto, c’è la squadra di Cristiana Capotondi e quella delle mogli dell’Inter".