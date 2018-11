Mauro Icardi, attaccante e capitano dell'Inter, ha parlato dal ritiro della nazionale argentino, soffermandosi sul suo rapporto con l'altro nerazzurro Lautaro Martinez: "Io e Lautaro siamo sempre insieme, cercando di prendere qualcosa l’uno dall’altro per poter creare qualcosa di importante". Sul suo momento, tra Inter e Argentina: "Cerco di fare il meglio possibile, sono capitano dell’Inter e il goleador però la base di tutto è la squadra. Io sono l’attaccante e cerco di fare gol come anche in nazionale, cerco di dare il meglio di me. Sono contento di essere qui e di far parte del nuovo progetto partito da tre/quarto mesi, dobbiamo proseguire quello che abbiamo fatto nelle precedenti partite. Siamo tutti nuovi, c’è stato un cambiamento. Siamo giovani all’inizio dell’avventura, siamo contenti e orgogliosi di rappresentare il Paese. Stiamo facendo il meglio per raggiungere la Copa America".