Mentre l'Inter continua a titubare nel mercato degli attaccanti e mentre Conte continua a chiedere a gran voce dalla Cina l'acquisto di almeno uno fra Edin Dzeko e Romelu Lukaku c'è un attaccante nerazzurro, l'ex capitano Mauro Icardi, che si gode i giorni di 'recupero fisico' in Europa, diviso fra Milano e Ibiza dove ha trascorso il weekend. Si tratta ovviamente del grande epurato Mauro Icardi il cui futuro resta ancora un'incognita ma per cui si stanno aprendo sempre più spiragli che parlando di Napoli.



CONTATTO - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, nel corso del weekend Icardi ha raggiunto i figli e Wanda Nara a Ibiza non solo per godersi il sole e il mare delle Baleari, bensì per fare il punto anche sul futuro e considerare con la moglie e agente la proposta arrivata da parte del presidente Aurelio De Laurentiis. A Differenza di inizio mercato non è arrivata una chiusura netta al trasferimento e nello spiraglio il club azzurro sta provando ad accelerare sulla Juventus che, al contrario, ora tituba sul suo acquisto.



CHIAMERA' ANCELOTTI - C'è però di più perchè il segnale più importante dell'apertura decisiva potrebbe arrivare in settimana perchè al momento del suo ritirono a Milano è in programma un nuovo contatto diretto con il fulcro del nuovo corso del Napoli, ovvero Carlo Ancelotti. Icardi chiamerà l'allenatore per farsi spiegare idee e progettualità e poi prenderà una decisione definitiva. Per un indizio sul futuro sempre più importante e, di conseguenza, un Icardi sempre più lontano dall'Inter. Juve permettendo.